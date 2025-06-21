4Ножевых, Хворь, Fast Brigade, Долбим G
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мощные уральские панки 4Ножевых громко представят свой дебютный альбом «Отрицала». При поддержке: Хворь, Fast Brigade, Долбим G Двери: 18:00, Старт: 19:00
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