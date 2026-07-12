Мастер-класс по приготовлению миндальных пирожных. Работа в группе до 10 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь макаронаж и начинку в мини-группах под руководством шеф-кондитера. Будешь самостоятельно отсаживать макаронс и собирать готовый десерт. Узнаешь секреты приготовления хрустящих макаронс. Каждый унесет коробочку из 6 макаронс! Напитки (чай, кофе, вода). Получишь электронные рецепты. Меню: Макарон с начинкой соленая карамель, Макарон с начинкой лимонный курд, Макарон с начинкой шоколад-вишня.