Ждать ли «искры с первого взгляда»?

Правда ли с первого взгляда понятно, что перед тобой ровно тот, кто тебе нужен? Организаторы событий из нашей афиши рассказали о мгновенном озарении, понимании себя и лёгкой интриге.

Ты смотришь на фото в профиле и понимаешь: всё, поиски окончены — любовь всей твоей жизни уже здесь. Или, первый раз проводя кисточкой по холсту, чувствуешь «связь с бесконечным и вечным». Было бы здорово, будь всё так просто, правда?

Но жизнь — сложная штука и тем интересна. Порассуждали с организаторами событий о том, что же такое та самая «искра» и можно ли найти «своё» без неё.

«Ждать «искры» — значит полагаться на случайность»

Мария Азёрная — художник-искусствовед из Екатеринбурга, создатель и организатор класса искусств MIRvOIR.

«Вопрос о том, обязательно ли ждать «искру» при первой встрече, часто сильно преувеличен. Чтобы понять это, можно сравнить отношения с искусством.

Есть два способа воспринимать прекрасное. Первый — это мгновенное озарение, когда объект захватывает тебя сразу, как яркая вспышка. Это похоже на любовь с первого взгляда: эффектно, громко, но часто поверхностно. Второй путь — это «долгое вглядывание». Это не вспышка, а процесс постепенного проявления, который шаг за шагом обретает четкость. При этом важно доверие к миру. Иногда ты встречаешь человека и, даже без шумной «искры», чувствуешь нечто вроде спокойной предначертанности. Это не слепой выбор, а интуитивное узнавание «своего». Это и есть доверие судьбе.

Поэтому ждать «искры» — значит полагаться на случайность. Отсутствие этого эффекта в начале пути вовсе не значит, что союз «бездарен». Напротив, самые крепкие отношения строятся не на мгновенном аттракционе, а на постепенном накоплении чувств. Не стоит делать «первую искру» обязательным правилом. Подлинная ценность требует времени, оно поможет увидеть то, что скрыто от беглого и суетливого взгляда».

Узнать об искусстве (и Марии) больше можно на занятиях класса MIRvOIR:

«Ищи безопасность с человеком»

Вячеслав Крампус — организатор и ведущий в сообществе Play.Hard, преподаватель, телесный практик, спикер. Эксперт по нестандартным отношениям и практикам взаимодействий.

«У меня два ответа:

Да, определённую искру нужно ждать, если ты научился смотреть на человека внимательно, а ситуация позволяет изучить его в «открытом формате», и при этом твои «внутренние радары» хорошо настроены на выделение именно тех, с кем тебе может быть хорошо. Среди прочего «радары» выделяют то, что тебе будет нравиться в этом человеке многие годы в дальнейшем — может быть форма кисти, ключицы, как он двигается, как пахнет и т.д.

И нет, ждать искру не обязательно, ведь зачастую мы не знаем — с кем на самом деле может быть хорошо и в чём именно. Что станет важным для тебя в новых (даже коротких) отношениях уже буквально через 2-3 недели. И надо помнить, что все мы часто изменяемся как личность, входя в контакт или переписку с новыми партнёрами. Меняются твои предпочтения и то, от чего ты точно хочешь отказаться. Иногда очень радикально и там, где ты был уверен «ну нет, никогда!».

Если ты не уверен, что изучил все возможности, состояния, и точно знаешь от чего у тебя бегают мурашки и какие особенности человека вызывают у тебя восторг сами по себе, то не жди искру. Ищи безопасность с человеком (эмоциональную, тактильную, ментальную, сенсорную, физическую, и др.), и «иди в него». Изучай в этом себя, его, вас двоих в этом. Учись проживать новое, чувствовать, рефлексировать и набираться опыта. И настраивай те самые «радары».

Узнать больше о телесных практиках от Вячеслава можно вот на этих событиях:

«Время присмотреться»

Серафима — ведущая и организатор умных быстрых знакомств в Санкт-Петербурге.

«На первой встрече мы часто стараемся показать себя с лучшей стороны. Волнение, бравада, внутренние защиты — всё это гудит внутри и может помешать заметить что-то важное и ценное в девушке или парне напротив.

Стереотипы подсказывают: либо «искра, буря, безумие», либо ищи дальше. А люди ведь разные! Я уверена, что если после знакомства остался мягкий интерес, ощущение уюта и лёгкая интрига — это уже хороший фундамент для спокойной динамики развития отношений. Пусть это будет уютный костёр у озера, который вы разожжете вместе, а не неуправляемый лесной пожар. Ведь часто именно так начинаются самые теплые истории.

Возможно, пришло время присмотреться?».

Рекомендуем также присмотреться к интересным событиям, которые организует Серафима:

А у тебя есть истории о том, как близкий человек или любимое дело «зашли» не сразу? Или, наоборот, ты с первой секунды понял, что нашёл «своё»? Делись в комментариях!

Редакция Кавра благодарит всех организаторов за сотрудничество!