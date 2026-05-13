Мало времени — не повод быть одному

Мы знаем, что у тебя насыщенная жизнь. А это значит, что в ней есть друзья, хобби, работа, а возможно, дети и домашние животные. Чего в этой жизни точно нет, так это лишнего времени на «призраков» и пустые переписки в сети.

В конце прошлого года мы проводили большой опрос о том, чего наши пользователи хотят от знакомств. Ответ для большинства один: тратить на это меньше времени. Нет, люди не перестали хотеть знакомиться. Они просто хотят делать это без ущерба для остальной жизни.

В мире есть столько классных вещей, которые стоят твоего внимания. Игра в «угадай, кто по ту сторону экрана и что ему от тебя нужно» к ним точно не относится.

И что делать, если устроить личную жизнь хочется, а превращать этот процесс в дополнительную работу — нет? Собрали и систематизировали ваши самые частые жалобы, чтобы разобраться.

«Я уже пробовал — это не работает»: 38.8% пользователей

Когда ходишь по замкнутому кругу многонедельных переписок, исчезающих собеседников и неясных намерений, кажется, что все интернет-знакомства такие. Честно: нет, не все; там, по ту сторону экрана, сидят такие же живые люди, которые хотят общения и любви. Но как к ним пробиться?

Советуем начать с собственной анкеты. Ёмкая информация «по существу», список твоих интересов, важные для тебя вещи в другом человеке — всё это поможет отсеять «лишних» людей и даст хорошую зацепку подходящим.

О том как хорошо заполнить анкету мы писали здесь и здесь.

А о том, как точно не стоит: вот здесь.

«Хочу быстрее перейти к нормальному знакомству»: 15.1% пользователей

Только увидев человека вживую, окончательно понимаешь, симпатизируешь ли ему. Многое зависит от языка тела, манеры держаться, да даже смеха. Так что надо встречаться и смотреть, согласен? Афиша в помощь !

Кстати, лайфхак: в афише можно искать желающих пойти на интересные тебе события. Общие вкусы — лучший способ завязать знакомство. Как это работает? Когда пользователь нажимает «хочу пойти», превью его анкеты автоматически отображается в описании события под основным текстом. Так что, открыв интересное событие, ты можешь увидеть таких же заинтересованных пользователей, которых можно на него позвать ;-)

Потренируйся: посмотри топовые события твоего города и поставь «хочу пойти» на приглянувшиеся. Или сразу листай описание до анкет.

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

«Я не уверен, кто передо мной»: 15.7% пользователей

Худшее развлечение: сидеть и гадать, человек ли тебе пишет. А если человек, то не мошенник ли? И точно ли он заинтересован в отношениях? Фух, утомительно!

Берём эту заботу на себя. Техподдержка вручную отсматривает анкеты пользователей, чтобы ловить сомнительных личностей. А сами пользователи могут пройти верификацию и использовать фильтр поиска по верифицированным пользователям. Чтобы всё по-настоящему.

«Не хочется заморачиваться»: 17.4% пользователей

Удобно, когда онлайн-знакомства — это не какое-то важное дело, и ему можно посвящать всего пару свободных часов вечером. Потому что у нас не всегда есть силы, время и желание активно переписываться. Подарки и лайки — необременительный способ сказать «хей, ты мне нравишься» и завязать диалог. И если другой человек тоже заинтересуется — инициатива приятно разделится на двоих.

«Не хочу снова через это проходить»: 13.0% пользователей

Негативный опыт может перечеркнуть желание пользоваться приложениями для знакомств. И чтобы снова поймать нужное состояние требуется время. Для этого можно использовать « невидимку » — «энергосберегающий режим», помогающий оставаться в дейтинге, но действовать в своём темпе.

Мы знаем, что «нет времени» — это не лень и не отговорка. Это поиск смысла в каждом контакте, свобода от игр и простота в общении. Именно над таким дейтингом работает наша команда.