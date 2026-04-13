Ты же настоящий! Покажи себя, а не пустую анкету

Если не ищешь экстрасенса, о себе лучше всё-таки рассказать.

«Люблю читать, путешествовать и узнавать новое» — фраза, одинаково описывающая походника с библиотекой научпопа и эстета, гуляющего по Парижу с томиком Бодлера. А то, что подходит всем — по-настоящему не подходит никому. Такие дела: даже фактически заполненная анкета может ощущаться пустой.

Общение и знакомства тратят твои силы, так давай сосредоточимся на том, чтобы «найти своих и успокоиться», а не пытаться сделать нейтральную анкету «для всех в интернете»?

Зачем?

Маскировка — это затратно. Пытаться произвести впечатление на абстрактное большинство — эмоционально дорого и бессмысленно. Ты ведь не планируешь встречаться с человеком, перед которым надо всё время притворяться?

Честная и подробная анкета — показатель серьёзности твоих намерений. Если абзац вдумчивого текста в описании кажется неподъёмной работой, каковы шансы что человек вообще дойдёт до встречи?

Что такое хорошая анкета?

Нет, мы сейчас не про конкретные параметры, про это уже было. Мы про общее впечатление. Так вот, хорошая анкета — это информативная анкета. «Любить природу» могут и лесник, и художник, а «искать новое в людях» — и поэт, и патологоанатом. Так на что же обращать внимание?

Живые фото. Речь сейчас даже не про ИИ, а про фото из жизни. Да, хочется выглядеть максимально привлекательно и круто, но по отретушированным снимкам из-под софтбоксов не совсем понятно, какой человек в повседневности. А ещё они парадоксальным образом могут отпугивать, создавая недоступный образ.

Искренность в описании. Твои особенности и хобби — главный ключ к поиску «своего» человека. Боишься отпугнуть или выглядеть глупо? Но у тебя нет задачи понравится всем: только тем, кто тебе подходит! Так что смело пиши о том, как любишь отыгрывать злодеев в настолках, вонять костром и ругать слезливые мелодрамы под бокальчик.

На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее. Вспомни как ты сам просматриваешь анкеты: ты листаешь и ждёшь, когда чужой профиль зацепит, отзовётся сигналом внутри — «О!».

Если оставить в стороне фото (это правда вопрос вкуса), то в описании тебя наверняка привлечёт необычное, созвучное тебе самому. «Она тоже любит компьютерные выживалки», «Он тоже ездил автостопом в Сибирь». У другого человека это работает точно так же. Так зачем писать общие слова и нейтральные факты? Будь для другого таким же родным огоньком, который ищешь сам.

Вместо заключения

После нашего недавнего исследования о поведении пользователей, мы видим: знакомиться — большая тяжёлая работа, от которой тоже можно устать (если не выгореть). И «много разных интересных людей вокруг» уже не воспринимается однозначным плюсом.