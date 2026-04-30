Как адекватно оформить анкету в Знакомствах?

Фото
Это первое, на что обращают внимание. Лучше, чтобы у тебя в профиле было 3-4 фотографии. Во-первых, так ты больше выглядишь как реальный человек; во-вторых, так можно посмотреть на тебя в разном состоянии и разных образах.
Описание профиля
Несколько важных пунктов:
- Пиши о своих увлечениях и интересах;
- Добавь юмора, он всегда цепляет;
- Идеальный объём — это 3-5 предложений.
Лайфхак: оставь в описании пасхалку, которая станет поводом написать тебе. Например: «Самый лучший концерт в моей жизни — это the Killers! А твой?». Всегда приятно, когда человек даёт ключик к разговору с ним.
Не пиши желания, для этого есть цели: «найти компанию», «пойти на свидание», «посмотреть афиши». Обращай на это внимание, когда будешь заходить в анкету к человеку.
Вот пример анкеты с плохим описанием:
Интересы
Любишь посмеяться на стендапе, нравится разглядывать картины на выставке или хочешь найти что-то любопытное на маркете? Здесь всё просто: выбирай то, что нравится! Чем больше у тебя интересов, тем больше вероятность найти человека со схожими.
Верификация
Верифицированные пользователи — это те, кто прошли небольшое онлайн-собеседование с нашим сотрудником. Ты узнаешь их по характерной галочке.
Наш опыт показывает, что такие профили получают больше ответов и быстрее переходят к реальному общению. А ещё им доступен фильтр по верифицированным пользователям, чтобы выбирать из тех, кто точно настроен серьёзно.
Вот и всё, теперь вперёд знакомиться! Главное — .
Сложно описать себя в 500 символов. Это слишком много/мало для описания себя😅 Причём одновременно и то и другое)))