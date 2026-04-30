Как адекватно оформить анкету в Знакомствах?

Чтобы знакомиться было чуть проще, собрали лайфхаки и наблюдения от Кавра для прокачки твоей анкеты.

Фото

Это первое, на что обращают внимание. Лучше, чтобы у тебя в профиле было 3-4 фотографии. Во-первых, так ты больше выглядишь как реальный человек; во-вторых, так можно посмотреть на тебя в разном состоянии и разных образах.

Описание профиля

Несколько важных пунктов:

Пиши о своих увлечениях и интересах;

Добавь юмора, он всегда цепляет;

Идеальный объём — это 3-5 предложений.

Лайфхак: оставь в описании пасхалку, которая станет поводом написать тебе. Например: «Самый лучший концерт в моей жизни — это the Killers! А твой?». Всегда приятно, когда человек даёт ключик к разговору с ним.

Не пиши желания, для этого есть цели: «найти компанию», «пойти на свидание», «посмотреть афиши». Обращай на это внимание, когда будешь заходить в анкету к человеку.

Вот пример анкеты с плохим описанием:

Интересы

Любишь посмеяться на стендапе, нравится разглядывать картины на выставке или хочешь найти что-то любопытное на маркете? Здесь всё просто: выбирай то, что нравится! Чем больше у тебя интересов, тем больше вероятность найти человека со схожими.

Верификация

Верифицированные пользователи — это те, кто прошли небольшое онлайн-собеседование с нашим сотрудником. Ты узнаешь их по характерной галочке.

Наш опыт показывает, что такие профили получают больше ответов и быстрее переходят к реальному общению. А ещё им доступен фильтр по верифицированным пользователям, чтобы выбирать из тех, кто точно настроен серьёзно. Присоединишься?