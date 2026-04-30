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Как адекватно оформить анкету в Знакомствах?

Чтобы знакомиться было чуть проще, собрали лайфхаки и наблюдения от Кавра для прокачки твоей анкеты.

Что будет в статье:

  1. - Фото
  2. - Описание профиля
  3. - Интересы
  4. - Верификация

Фото

Это первое, на что обращают внимание. Лучше, чтобы у тебя в профиле было 3-4 фотографии. Во-первых, так ты больше выглядишь как реальный человек; во-вторых, так можно посмотреть на тебя в разном состоянии и разных образах.

Описание профиля

Несколько важных пунктов:

  • Пиши о своих увлечениях и интересах;
  • Добавь юмора, он всегда цепляет;
  • Идеальный объём — это 3-5 предложений.

Лайфхак: оставь в описании пасхалку, которая станет поводом написать тебе. Например: «Самый лучший концерт в моей жизни — это the Killers! А твой?». Всегда приятно, когда человек даёт ключик к разговору с ним.

Не пиши желания, для этого есть цели: «найти компанию», «пойти на свидание», «посмотреть афиши». Обращай на это внимание, когда будешь заходить в анкету к человеку.

Вот пример анкеты с плохим описанием:

Интересы

Любишь посмеяться на стендапе, нравится разглядывать картины на выставке или хочешь найти что-то любопытное на маркете? Здесь всё просто: выбирай то, что нравится! Чем больше у тебя интересов, тем больше вероятность найти человека со схожими.

Верификация

Верифицированные пользователи — это те, кто прошли небольшое онлайн-собеседование с нашим сотрудником. Ты узнаешь их по характерной галочке.

Наш опыт показывает, что такие профили получают больше ответов и быстрее переходят к реальному общению. А ещё им доступен фильтр по верифицированным пользователям, чтобы выбирать из тех, кто точно настроен серьёзно.

Вот и всё, теперь вперёд знакомиться! Главное — .

Что есть в статье:

  1. Фото
  2. Описание профиля
  3. Интересы
  4. Верификация

Комментарии

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Ирина
16 апреля, 03:28

Сложно описать себя в 500 символов. Это слишком много/мало для описания себя😅 Причём одновременно и то и другое)))

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Саша | Kaver Team
16 апреля, 15:48

Ирина, ааа, да! Блин, именно так, подписываюсь под каждым словом. И мало и много - причем одномоментно 😅

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Сорочкина Владислава
10 апреля, 03:11

приветствую, милые вовлеченный в этот знакомства люди!

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Кирилл
25 сентября 2025, 16:07

Не совсем согласен с автором. Я считаю, что кроме своих характеристик и увлечений нужно ещё краткое описание своего партнёра. У меня есть принципиальная позиция, например: курение, увлечения, религия, возраст, наличие детей и др. Эти дополнительные сведения сразу обозначает свою позицию и упрощает поиск. Соглашусь с автором, в отношении поиска партнёра или друзей следует описать себя - кратко и ёмко. Например я не обращаю внимание на анкеты, в которых о себе ничего не написано или написаны цитаты. Не рассматриваю анкеты с одной фотографией. Фото в лифте или туалете красный флаг для меня.

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Гриша
29 сентября 2025, 11:10

почему фото в лифте редфлаг?)

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Кирилл
29 сентября 2025, 11:45

Григорий | Kaver Team, я считаю, что фото выложенные на всеобщее обозрение- это то, о чем хочет сказать пользователь. Обычно это то, что он считает важным рассказывать о себе. Фото в лифте 🚩 Скромность, застенчивость, закрытость Пониженная самооценка Отсутствие фантазии Отсутствие усилий сделал хорошее фото - лень Банальность Сюда я приравняю фото с отражением в зеркале, когда лицо закрыто телефоном🚩. Это эффективный для меня маркер несовместимости. Это моё личное мнение и мой осознанный выбор, я делюсь своими наблюдениями и никого не призываю следовать моим советам. Все мы разные и каждый найдёт своего любимого человека подстать себе. Негативный жизненный опыт - тоже опыт! Желаю всем именно того человека, чьи фото и анкета будет кричать о вашей общности и взаимных интересах!

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Гриша
29 сентября 2025, 11:51

Кирилл, респект за развернутый ответ, спасибо !)

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Анастасия
10 сентября 2025, 14:06

Нашла недавно новое для себя приложение, где максимально учли эту начальную стадию знакомства с человеком и добавили проверку фото на реалистичность так, что нужно приложить лицо в специальный контур для проверки. Интересное решение. В Инстаграм для проверки надо было ещё повернуть голову туда, куда указывает стрелка. Было бы здорово и тут реализовать. А описания могут обманывать) Ещё в том приложении классно решили вопросы женщин про детей вариантами ответов «есть и больше не хочу», «нет и хотелось бы когда-нибудь», «нет и не хочу». Лишь бы мужчины отвечали на эти вопросы)

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Александр
16 августа 2025, 01:27

Не знаю.. Я просто написал то, что было на душе))

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Гриша
18 августа 2025, 10:40

сразу видно чего душа просит))

А
Аноним
5 сентября 2025, 04:05

Комментарий удален

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Гриша
5 сентября 2025, 07:59

Татьяна, мне очень откликнулось твоё «Ищу партнера против скучных выходных», вдохновляет ))

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Юлия
8 сентября 2025, 23:22

Александр, хорошая конечно замануха этим комментарием).

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(С-ва) Анна
5 августа 2025, 20:17

Разве описания читают? Ходят на фото и циферку возраста.

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Гриша
6 августа 2025, 10:20

читают еще как, иногда описание может оказаться финальной точкой перед принятием решения написать человеку ))

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Андрей
25 июля 2025, 17:21

Главный совет для заполнения описания: описываете себя, а не потенциального партнера. После получения лайка или сообщения, решение о том, начинать ли диалог с человеком, будет на вас — и принять это решение вы сможете по описанию человека, где он так же характеризует себя. Подумайте, с каких ракурсов можно характеризовать себя — эмоционально, интеллектуально, финансово, в быту, профессионально. Если вы ищите партнера, не скупитесь на информацию, так как если красный флаг можно приметить на этапе прочтения описания, ни вам, ни человеку на другой стороне, не придется тратить время на общение, которое было обречено с самого начала.

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Ирина
26 мая 2025, 03:28

Написали специально для 🤡, теперь, прежде чем понять это,надо будет с ними пообщаться😂 раньше хоть сразу по анкете было понятно что это , кто это

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Иван
3 июля 2025, 04:57

Ирина, а вам принца надо?

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Игорь Огибин
20 мая 2025, 05:28

Полезные рекомендации. Спасибо. Пожалуй и правда надо добавить фотографий)

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Ольга
13 мая 2025, 19:43

Наконец, кто-то показал хороший вариант описания)

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Настасия
5 мая 2025, 02:16

Мое почтение за идею написать тут рекомендации :)

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