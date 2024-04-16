Лучшее за неделю: про похнюпого, Смердякова и электробардов

Собрали самые необычные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Всё годное и свежее ищи в подборке:)

Что будет в статье:

Москва

В столице весна с симптомами обострения по Достоевскому. Публичный допрос Смердякова по мотивам романа «Братья Карамазовы». Не обойдётся и без интеллектуального поединка в стиле футуристического суда от театра ТОК. Настройся на весну, где всем хочется повыяснять отношения...

Санкт-Петербург

Про Похнюпого и по-питерски — приходи лицезреть гимн страдающему русскому человеку. Есть и веселенькое — алко-стендап, где комик выпивает шот, когда зал смеется. А есть иммерсивное — экскурсия-квест по Петербургу с закрытыми глазами. Ты буквально будешь исследовать город наощупь. Как такое можно пропустить?

Екатеринбург

Молодые электро-барды и техно-повесы города устраивают фирменную висячку-тянучку — ничего непонятно, но очень интересно? Тогда бегом на прыг-скоковую тусу, разбираться, в чём там дело. Что ещё? Документальный спектакль о стрит-арте, ироническая вечеринка в духе конструктивизма и американский блюз в России!

В Екатеринбурге облачно, ожидаются осадки в виде мощных ивентов:)