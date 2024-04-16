Лучшее за неделю: про похнюпого, Смердякова и электробардов

Москва
В столице весна с симптомами обострения по Достоевскому. Публичный допрос Смердякова по мотивам романа «Братья Карамазовы». Не обойдётся и без интеллектуального поединка в стиле футуристического суда от театра ТОК. Настройся на весну, где всем хочется повыяснять отношения...
Проверка нового материала Сауле Юсупова - резидент шоу "Женский Стендап" на ТНТ...
от 500₽
SHOO — московская группа, играющая на стыке жанров поп-соул, этно и r’n’b. Эпический поп для тех, кто ищет и надеется. SHOO активно работают с 2011 года, среди достижений выступления на таких опенэйр...
Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...
2000₽
В «Радио» заварится первый весенний сбор. В составе — яркий тонизирующий лайнап, вкусная саунд-система и уютный тёплый плейс на Суперметалле. В сборе ярко доминируют различные оттенки хауса, однако ...
Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...
2500₽
Бала Цветов должно быть много! Москва воспрянет от зимнего сна окончательно и встряхнёт с себя тяжкие дрёмы, накопившиеся за тёмные дни без солнца - Бал Цветов от Одиссеи распустится в красивейшем м...
Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...
2500₽
Приходи на легендарную дегустацию с экскурсией по высотке и лекцией о модницах этого дома. Напитаемся духом одной из самых звездных высоток, в которой жила элита и самые знаменитые модницы СССР, попр...
Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...
2000₽
Представь: атмосферный тёплый вечер, вкуснейшие закуски и творческое занятие - и всё это в одном пространстве. Звучит заманчиво? Гончарная школа “Колокол” совместно с рестораном "Каспийка" решили соз...
Пока мы проходили очередной экспресс-курс по покорению новых жизненных поворотов...
1000₽
Санкт-Петербург
Про Похнюпого и по-питерски — приходи лицезреть гимн страдающему русскому человеку. Есть и веселенькое — алко-стендап, где комик выпивает шот, когда зал смеется. А есть иммерсивное — экскурсия-квест по Петербургу с закрытыми глазами. Ты буквально будешь исследовать город наощупь. Как такое можно пропустить?
Три сестры, три женщины, три судьбы. Вне времени. В провинции. Дом, в котором м...
от 650₽
Классический фантастический хоррор - Психологический хоррор (триллер) - Слэшер, джалло, боди-хоррор. Люди всегда любили страшное кино. На этой лекции ты узнаешь, почему люди любят щекотать себе нервы...
Смысл названия становится понятен после просмотра спектакля. Это один день из ж...
900₽
Тот самый уникальный мастер-класс, который сделает твой вечер намного ярче, так как он будет вдвойне интереснее — лепка и кино, вместе смотрим любимые фильмы, создаем и расписываем изделия цветными гл...
«Старосветские помещики» – моноспектакль Михаила Сиворина, который сыграл всех п...
900₽
Надвигается очередная серия масштабного события от промо МИР-2. Два танцпола, две грани электронной музыки, медиа-искусство и световые инсталляции будут дополнять друг друга. Из самого сердца Ирана ...
В этот вечер ты услышишь трогательную поэтическую программу, полную нежности и с...
от 7000₽
Внимание: событие перенесено на 20.04.2024, 13:00. Аудио спектакль-прогулка про...
1199₽
Музыка DEPECHE MODE вот уже более 30 лет будоражит умы, заставляет сердца биться...
800₽
О привычных ежедневных маршрутах часто говорят: «Пройду по этой дороге даже с закрытыми глазами». Ощути на себе, каково это – гулять по, казалось бы, знакомым местам, не видя их. Во время экскурсии с ...
В спектакле поднимаются темы, которые заставляют задуматься, вспомнить и пересмо...
от 2600₽
Впервые в Петербурге... 6 комиков будут изо всех сил смешить тебя только ради т...
500₽
Екатеринбург
Молодые электро-барды и техно-повесы города устраивают фирменную висячку-тянучку — ничего непонятно, но очень интересно? Тогда бегом на прыг-скоковую тусу, разбираться, в чём там дело. Что ещё? Документальный спектакль о стрит-арте, ироническая вечеринка в духе конструктивизма и американский блюз в России!
В Екатеринбурге облачно, ожидаются осадки в виде мощных ивентов:)
Ведёт художница Юля Пескова. Весна уже по полной вошла в свои права, а это зна...
1500₽
Молодой Платон - юный артист из Москвы, который успел стать настоящей звездой в ...
от 799₽
Прошло 6 лет и он снова с нами! Канадский «Волк» возвращается c гастролями в Россию! Вульф Мэйл (Wolf Mail) – яркий и неординарный канадский гитарист, певец и композитор. В активе артиста – турне по ...
Ироническая вечеринка, на которой резиденты Л52 представят свои творческие работ...
500₽
Эмо-культура давно вышла за границы жанра и встречается во многих современных направлениях музыки. Поэтому организаторы приглашают тебя оторваться, чтобы стать частью этого комьюнити. Line up: sun ma...
Nirvana – это группа, которая взорвала музыкальный мир. «Smells like teen spirit...
от 1100₽
Коко Шанель никогда не бывала в России. Тем не менее, «русский след» в её биографии не просто заметен, но и весьма значителен. Шанель была знакома с Игорем Стравинским, дружила с Дягилевым и даже фина...
Променад-спектакль «Всё что угодно!», создан специально для пространства Музея А...
1000₽
Документальный спектакль свободного театра имени Саманты Смит о стрит-арте. Как часто ты обращаешь внимание на надписи на стенах? Город всегда говорит с тобой. Да, конечно, с каждым о своём, но говор...
Прыг-скок, мы подошли из-за угла. Посмотри на звезды, посмотри на это небо! Молодые электро-барды и техно-повесы города устраивают фирменную висячку-тянучку, сто преград преодолев. В руках колотушки,...
Согревающе-ободряющая экскурсия с дегустацией в финале. Для тех, кто любит погру...
от 600₽