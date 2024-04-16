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Лучшее за неделю: про похнюпого, Смердякова и электробардов

Собрали самые необычные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Всё годное и свежее ищи в подборке:)

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург

Москва

В столице весна с симптомами обострения по Достоевскому. Публичный допрос Смердякова по мотивам романа «Братья Карамазовы». Не обойдётся и без интеллектуального поединка в стиле футуристического суда от театра ТОК. Настройся на весну, где всем хочется повыяснять отношения...

Сауле Юсупова - сольный концерт
Сауле Юсупова - сольный концерт

Проверка нового материала Сауле Юсупова - резидент шоу "Женский Стендап" на ТНТ...

Большевик Лофт

от 500₽

по подписке
SHOO
SHOO

SHOO — московская группа, играющая на стыке жанров поп-соул, этно и r’n’b. Эпический поп для тех, кто ищет и надеется. SHOO активно работают с 2011 года, среди достижений выступления на таких опенэйр...

Фауст
Фауст

Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...

Театральный особнякъ

2000₽

по подписке
SAMOVAR – весенний сбор
SAMOVAR – весенний сбор

В «Радио» заварится первый весенний сбор. В составе — яркий тонизирующий лайнап, вкусная саунд-система и уютный тёплый плейс на Суперметалле. В сборе ярко доминируют различные оттенки хауса, однако ...

Мария Стюарт
Мария Стюарт

Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...

Театральный особнякъ

2500₽

по подписке
Бал Цветов
Бал Цветов

Бала Цветов должно быть много! Москва воспрянет от зимнего сна окончательно и встряхнёт с себя тяжкие дрёмы, накопившиеся за тёмные дни без солнца - Бал Цветов от Одиссеи распустится в красивейшем м...

Источник
Источник

Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...

Театральный особнякъ

2500₽

по подписке
Дегустация с экскурсией
Дегустация с экскурсией

Приходи на легендарную дегустацию с экскурсией по высотке и лекцией о модницах этого дома. Напитаемся духом одной из самых звездных высоток, в которой жила элита и самые знаменитые модницы СССР, попр...

Смердяков
Смердяков

Театр ТОК (г. Санкт - Петербург) на сцене театра "Театральный особнякЪ" представ...

Театральный особнякъ

2000₽

по подписке
Морской вечер в Каспийке
Морской вечер в Каспийке

Представь: атмосферный тёплый вечер, вкуснейшие закуски и творческое занятие - и всё это в одном пространстве. Звучит заманчиво? Гончарная школа “Колокол” совместно с рестораном "Каспийка" решили соз...

It's good to be a tree w/ Betelgeize
It's good to be a tree w/ Betelgeize

Пока мы проходили очередной экспресс-курс по покорению новых жизненных поворотов...

Leveldva

1000₽

Санкт-Петербург

Про Похнюпого и по-питерски — приходи лицезреть гимн страдающему русскому человеку. Есть и веселенькое — алко-стендап, где комик выпивает шот, когда зал смеется. А есть иммерсивное — экскурсия-квест по Петербургу с закрытыми глазами. Ты буквально будешь исследовать город наощупь. Как такое можно пропустить?

трисестрымэйлфри
трисестрымэйлфри

Три сестры, три женщины, три судьбы. Вне времени. В провинции. Дом, в котором м...

Парнас

от 650₽

по подписке
Курс кинокритиков. Хоррор и триллер.
Курс кинокритиков. Хоррор и триллер.

Классический фантастический хоррор - Психологический хоррор (триллер) - Слэшер, джалло, боди-хоррор. Люди всегда любили страшное кино. На этой лекции ты узнаешь, почему люди любят щекотать себе нервы...

Ты че такой похнюпый?
Ты че такой похнюпый?

Смысл названия становится понятен после просмотра спектакля. Это один день из ж...

Парнас

900₽

по подписке
Кино и Лепка
Кино и Лепка

Тот самый уникальный мастер-класс, который сделает твой вечер намного ярче, так как он будет вдвойне интереснее — лепка и кино, вместе смотрим любимые фильмы, создаем и расписываем изделия цветными гл...

Старосветские помещики
Старосветские помещики

«Старосветские помещики» – моноспектакль Михаила Сиворина, который сыграл всех п...

Парнас

900₽

по подписке
МИР-2
МИР-2

Надвигается очередная серия масштабного события от промо МИР-2. Два танцпола, две грани электронной музыки, медиа-искусство и световые инсталляции будут дополнять друг друга. Из самого сердца Ирана ...

«Эхо любви»: поэтическая программа Анны Егоян
«Эхо любви»: поэтическая программа Анны Егоян

В этот вечер ты услышишь трогательную поэтическую программу, полную нежности и с...

Особняк И. Мясникова

от 7000₽

Спектакль-прогулка «Город Достоевского»
Спектакль-прогулка «Город Достоевского»

Внимание: событие перенесено на 20.04.2024, 13:00. Аудио спектакль-прогулка про...

Дом Достоевского, Казначейская, 7

1199₽

Depeche Mode Tribute
Depeche Mode Tribute

Музыка DEPECHE MODE вот уже более 30 лет будоражит умы, заставляет сердца биться...

Jagger

800₽

по подписке
Петербург наощупь | Экскурсия с закрытыми глазами
Петербург наощупь | Экскурсия с закрытыми глазами

О привычных ежедневных маршрутах часто говорят: «Пройду по этой дороге даже с закрытыми глазами». Ощути на себе, каково это – гулять по, казалось бы, знакомым местам, не видя их. Во время экскурсии с ...

Иммерсивное шоу «Бес цены»
Иммерсивное шоу «Бес цены»

В спектакле поднимаются темы, которые заставляют задуматься, вспомнить и пересмо...

Театральный лофт «За нарисованным очагом», Арсенальная улица, 2

от 2600₽

ALCO Stand Up
ALCO Stand Up

Впервые в Петербурге... 6 комиков будут изо всех сил смешить тебя только ради т...

Popravka

500₽

Екатеринбург

Молодые электро-барды и техно-повесы города устраивают фирменную висячку-тянучку — ничего непонятно, но очень интересно? Тогда бегом на прыг-скоковую тусу, разбираться, в чём там дело. Что ещё? Документальный спектакль о стрит-арте, ироническая вечеринка в духе конструктивизма и американский блюз в России!

В Екатеринбурге облачно, ожидаются осадки в виде мощных ивентов:)

Мастер-класс по Мехенди | 21 апреля
Мастер-класс по Мехенди | 21 апреля

Ведёт художница Юля Пескова. Весна уже по полной вошла в свои права, а это зна...

Встречи

1500₽

Молодой Платон & Акулич
Молодой Платон & Акулич

Молодой Платон - юный артист из Москвы, который успел стать настоящей звездой в ...

Teleclub

от 799₽

по подписке
Американский блюз! Wolf Mail (гитара, вокал, Канада) и Blues Doctors
Американский блюз! Wolf Mail (гитара, вокал, Канада) и Blues Doctors

Прошло 6 лет и он снова с нами! Канадский «Волк» возвращается c гастролями в Россию! Вульф Мэйл (Wolf Mail) – яркий и неординарный канадский гитарист, певец и композитор. В активе артиста – турне по ...

Дойдем до Кандинского!
Дойдем до Кандинского!

Ироническая вечеринка, на которой резиденты Л52 представят свои творческие работ...

Креативный кластер «Л52»

500₽

по подписке
EmoLovers
EmoLovers

Эмо-культура давно вышла за границы жанра и встречается во многих современных направлениях музыки. Поэтому организаторы приглашают тебя оторваться, чтобы стать частью этого комьюнити. Line up: sun ma...

Другой Оркестр | Best Of Nirvana
Другой Оркестр | Best Of Nirvana

Nirvana – это группа, которая взорвала музыкальный мир. «Smells like teen spirit...

СВОБОДА Концерт Холл

от 1100₽

по подписке
Арт-ужин: «Неизвестная Шанель: русский след в истории великого бренда!»
Арт-ужин: «Неизвестная Шанель: русский след в истории великого бренда!»

Коко Шанель никогда не бывала в России. Тем не менее, «русский след» в её биографии не просто заметен, но и весьма значителен. Шанель была знакома с Игорем Стравинским, дружила с Дягилевым и даже фина...

Променад-спектакль «Всё что угодно!» | 27 апреля
Променад-спектакль «Всё что угодно!» | 27 апреля

Променад-спектакль «Всё что угодно!», создан специально для пространства Музея А...

Музей Андеграунда

1000₽

по подписке
Заборы. Монологи о границах уюта
Заборы. Монологи о границах уюта

Документальный спектакль свободного театра имени Саманты Смит о стрит-арте. Как часто ты обращаешь внимание на надписи на стенах? Город всегда говорит с тобой. Да, конечно, с каждым о своём, но говор...

по подписке
Прыг-скок: Primitive
Прыг-скок: Primitive

Прыг-скок, мы подошли из-за угла. Посмотри на звезды, посмотри на это небо! Молодые электро-барды и техно-повесы города устраивают фирменную висячку-тянучку, сто преград преодолев. В руках колотушки,...

Портерные, ренсковые погреба и рюмочные старого Екатеринбурга
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные старого Екатеринбурга

Согревающе-ободряющая экскурсия с дегустацией в финале. Для тех, кто любит погру...

Старт у розовых скамеечек фестиваля STENOGRAFFIA на улице Малышева, 44

от 600₽

Мы собрали для тебя отборное за неделю. Но это лишь малая часть. А всё самое крутое ты найдешь у нас в приложении. Кнопку для скачивания приложения «Кавёр» ты найдешь внизу страницы.
с любовью к кавровчанам, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург

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