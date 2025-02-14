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Кофейные рейвы: что такое и где искать

Кавровая редакция разобралась, что за трендовые тусы-джусы с утра пораньше и где их проводят

Что будет в статье:

  1. - Что за тренд?
  2. - Где искать кофейные рейвы

Вечеринки без похмелья набирают популярность и миллионы просмотров в соцсетях. Ничего удивительного: зумерам и миллениалам гораздо удобнее тусоваться утром, а не до утра!

Мы немного поисследовали тренд и представляем итоги небольшого расследования.

Что за тренд?

Кофейные рейвы или morning coffee club – смешанный формат вечеринки и утреннего кофе в кругу единомышленников. Пьёшь капучино и оттягиваешься под диджейские сеты – всё гениальное просто, а зачастую ещё и бесплатно.

До сих пор точно неизвестно, где зародился этот мировой тренд – то ли в Турции, то ли в Европе, но главное, что он добрался до России. 

Сначала мы делали вечерние мероприятия, а потом пришла идея встречать утро субботы весёлой музыкой, кофе и танцами. Первый рейв провели 28 декабря, и после этого повторяем каждую субботу. За «вертушками» у нас не просто диджеи, а чаще всего бизнесмены, предприниматели и топовые специалисты в своих областях, которые умеют играть и тем самым «выгуливают свою тёмную сторону». 
Сочинская кофейня Tumi про свой опыт утренних вечеринок

Кому понравится такой формат: 

  • неугомонным жаворонкам, которые не знают, как скоротать утро перед работой или учёбой;
  • тусовщикам в завязке и ЗОЖ-никам, которые ищут, где оторваться без утренних парацетамоловых «нюансов» и вреда для здоровья;
  • удалёнщикам со свободным графиком и недостатком общения;
  • выгоревшим пирожочкам с острой нехваткой позитива перед нелюбимой работой;
  • дейтинг-фантазерам, которые ищут, чем удивить вторую половинку (кофейная дискотека с утра – это точно неизбито).

Без преувеличения скажем, что вечеринки с кофейком уже собрали определённую фанбазу в нашей стране:

Где искать кофейные рейвы

Собрали штаб-квартиры безалкогольных утренников в разных городах. Найди свой и бери на вооружение!

Москва 

События: 

Места:

Санкт-Петербург

События:

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АТС

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Кофейный Open Air
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Blessit x Hochu Coffee Morning Club
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Subbotnik. Утренняя кофейная вечеринка в особняке
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Страсти на Гагаринской

Гагаринская улица, 26
Карточка

АТС

улица Некрасова, 3-5
Карточка

Coffee 3

набережная реки Карповки, 5АК
Карточка

Екатеринбург

Казань

Eclair

улица Николая Столбова, 1
Карточка

Краснодар

Новосибирск

Сочи

Красноярск 

Иркутск

Эти и другие места и события уже ждут тебя в «Кавре»,  как и уютные «Знакомства». Там ты найдёшь своего отпетого соулмейт-кофемана для безудержного рейва. 

Что есть в статье:

  1. Что за тренд?
  2. Где искать кофейные рейвы

Комментарии

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Тома Стулова
19 марта 2025, 20:34

Ребята, Питер! 29 марта 11:00 креативное пространство АТС Некрасова,3-5

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Гриша
20 марта 2025, 16:37

Тома Стулова, спасибо большое🙏Добавили событие в афишу)

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дарья
18 марта 2025, 21:11

жаль в омске такого нет😢

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Гриша
20 марта 2025, 16:42

дарья, мы хорошенько поискали и нашли! Событие можно увидеть в афише Омска, либо в этой статье)

А
Аноним
17 марта 2025, 03:01

Комментарий удален

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Гриша
20 марта 2025, 16:42

Екатерина, да, уже обновили. Тебя какой-то конкретный город интересует?)

А
Аноним
21 марта 2025, 02:54

Комментарий удален

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Гриша
21 марта 2025, 13:05

Екатерина, в Москве пока только на 23 марта нашлось “Morning coffee club”. Если отыщем еще - добавим ;)

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Лилия
23 марта 2025, 20:39

Григорий | Kaver Team, вчера было в Naomi.bistro

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Гриша
24 марта 2025, 10:40

Лилия, огонь, спасибо, будем следить за ними. Ты ходила, понравилось?)

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Дарья
15 марта 2025, 17:40

Очень бы хотелось и в СПб наконец такие Рейвы!)

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Гриша
20 марта 2025, 16:41

Дарья, Питер в теме 🤙 22 и 29 будет две кофейных тусовки, каждая по-своему интересна. События можешь увидеть в этой статье, либо в афише Санкт-Петербурга ;)

А
Аноним
11 марта 2025, 01:35

Надеюсь в Ростове появятся такие мероприятия и капучино никого не удивит 😂

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Liza Libe
14 марта 2025, 03:18

KB, тоже на это надеюсь, не хватает в Ростове подобной тусэ

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Гриша
21 марта 2025, 13:01

KB, привет! Добавили дневную вечеринку в Ростове, смотри событие в статье, либо афише )

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Гриша
21 марта 2025, 13:02

Liza Libe, вы вместе надеялись и оно свершилось)) добавили в статью и афишу дневную кофе-тусу в Ростове 🔥

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Юлия
9 марта 2025, 02:26

Я б сходила в СПб на такое, круто если кто-нибудь составит компанию😁

А
Аноним
25 февраля 2025, 17:12

Комментарий удален

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123
7 марта 2025, 00:50

Алёна, подскажите пожалуйста, где такое найти в Екатеринбурге?)

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Гриша
7 марта 2025, 16:15

Ксения, Привет! Екатеринбург только-только открывает для себя такой формат, поэтому, после первого рейва 22 февраля, анонсов не было. Но мы пристально следим за соцсетями организаторов и ждём вестей. Есть подозрение, что, как только станет потеплее, утренние рейвы могут появится вместе с первыми цветочками.

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123
7 марта 2025, 16:32

Григорий | Kaver Team, Спасибо, буду ждать

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Гриша
13 марта 2025, 11:39

Ксения, удалось найти в Екатеринбурге, 16 марта будет «Кофе-рейв». Уже доступен в нашей афише 😉

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