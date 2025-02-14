Кофейные рейвы: что такое и где искать

Вечеринки без похмелья набирают популярность и миллионы просмотров в соцсетях. Ничего удивительного: зумерам и миллениалам гораздо удобнее тусоваться утром, а не до утра!
Мы немного поисследовали тренд и представляем итоги небольшого расследования.
Что за тренд?
Кофейные рейвы или morning coffee club – смешанный формат вечеринки и утреннего кофе в кругу единомышленников. Пьёшь капучино и оттягиваешься под диджейские сеты – всё гениальное просто, а зачастую ещё и бесплатно.
До сих пор точно неизвестно, где зародился этот мировой тренд – то ли в Турции, то ли в Европе, но главное, что он добрался до России.
Кому понравится такой формат:
- неугомонным жаворонкам, которые не знают, как скоротать утро перед работой или учёбой;
- тусовщикам в завязке и ЗОЖ-никам, которые ищут, где оторваться без утренних парацетамоловых «нюансов» и вреда для здоровья;
- удалёнщикам со свободным графиком и недостатком общения;
- выгоревшим пирожочкам с острой нехваткой позитива перед нелюбимой работой;
- дейтинг-фантазерам, которые ищут, чем удивить вторую половинку (кофейная дискотека с утра – это точно неизбито).
Без преувеличения скажем, что вечеринки с кофейком уже собрали определённую фанбазу в нашей стране:
Где искать кофейные рейвы
Собрали штаб-квартиры безалкогольных утренников в разных городах. Найди свой и бери на вооружение!
Москва
События:
Утренняя тусовка, где тебя ждет не только энергия ЗОЖ, но и возможность отойти от домашней рутины, познакомиться с новыми людьми и получить заряд бодрости под диджейские сеты....
Места:
Санкт-Петербург
События:
Питер! Встречай рецепт идеального начала выходных. Morning coffee rave в АТС: ко...
Бесплатно
По многочисленным просьбам утренний кофейный рейв будет проходить не только в су...
Бесплатно
Имровизированный клуб в HOCHU COFFEE, где кофе бодрит не хуже диджей сетов. Лайнап: EXSY SEXY, BASS KING, DESSERT, MUN. ...
Воскресная тусовка для всех любителей потанцевать с кофе в руках. Вход по спискам. Как попасть: – написать в комментариях дату и количество человек под постом в Инстаграме* по кнопке «пройти регист...
Места:
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Новосибирск
Сочи
Красноярск
Иркутск
Эти и другие места и события уже ждут тебя в «Кавре», как и уютные «Знакомства». Там ты найдёшь своего отпетого соулмейт-кофемана для безудержного рейва.
Ребята, Питер! 29 марта 11:00 креативное пространство АТС Некрасова,3-5