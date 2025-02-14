Кофейные рейвы: что такое и где искать

Кавровая редакция разобралась, что за трендовые тусы-джусы с утра пораньше и где их проводят

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Вечеринки без похмелья набирают популярность и миллионы просмотров в соцсетях. Ничего удивительного: зумерам и миллениалам гораздо удобнее тусоваться утром, а не до утра!

Мы немного поисследовали тренд и представляем итоги небольшого расследования.

Что за тренд?

Кофейные рейвы или morning coffee club – смешанный формат вечеринки и утреннего кофе в кругу единомышленников. Пьёшь капучино и оттягиваешься под диджейские сеты – всё гениальное просто, а зачастую ещё и бесплатно.

До сих пор точно неизвестно, где зародился этот мировой тренд – то ли в Турции, то ли в Европе, но главное, что он добрался до России.

Сначала мы делали вечерние мероприятия, а потом пришла идея встречать утро субботы весёлой музыкой, кофе и танцами. Первый рейв провели 28 декабря, и после этого повторяем каждую субботу. За «вертушками» у нас не просто диджеи, а чаще всего бизнесмены, предприниматели и топовые специалисты в своих областях, которые умеют играть и тем самым «выгуливают свою тёмную сторону». Сочинская кофейня Tumi про свой опыт утренних вечеринок

Кому понравится такой формат:

неугомонным жаворонкам, которые не знают, как скоротать утро перед работой или учёбой;

тусовщикам в завязке и ЗОЖ-никам, которые ищут, где оторваться без утренних парацетамоловых «нюансов» и вреда для здоровья;

удалёнщикам со свободным графиком и недостатком общения;

выгоревшим пирожочкам с острой нехваткой позитива перед нелюбимой работой;

дейтинг-фантазерам, которые ищут, чем удивить вторую половинку (кофейная дискотека с утра – это точно неизбито).

Без преувеличения скажем, что вечеринки с кофейком уже собрали определённую фанбазу в нашей стране:

Где искать кофейные рейвы

Собрали штаб-квартиры безалкогольных утренников в разных городах. Найди свой и бери на вооружение!

Москва

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Места:

Санкт-Петербург

События:

Места:

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Новосибирск

Сочи

Красноярск

Иркутск

Эти и другие места и события уже ждут тебя в «Кавре», как и уютные «Знакомства». Там ты найдёшь своего отпетого соулмейт-кофемана для безудержного рейва.