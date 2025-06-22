Воскресная тусовка для всех любителей потанцевать с кофе в руках. Вход по спискам. Как попасть: – написать в комментариях дату и количество человек под постом в Инстаграме* по кнопке «пройти регистрацию»; – ожидать приглашения от организатора. Чтобы поесть или просто посидеть, необходимо также забронировать столик у организатора (в аккаунте по той же ссылке). Стоимость депозитов уточнять у организатора. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.