Morning coffee club
набережная реки Карповки, 5АК
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Воскресная тусовка для всех любителей потанцевать с кофе в руках. Вход по спискам. Как попасть: – написать в комментариях дату и количество человек под постом в Инстаграме* по кнопке «пройти регистрацию»; – ожидать приглашения от организатора. Чтобы поесть или просто посидеть, необходимо также забронировать столик у организатора (в аккаунте по той же ссылке). Стоимость депозитов уточнять у организатора. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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