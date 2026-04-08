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Papa Carlo

Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3

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Уютная кофейня с выпечкой, сытными блюдами и свежим кофе. Режим работы: ПН – Пт: 08:00 – 21:00 Сб – Вс: 09:00 – 21:00
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