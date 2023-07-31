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Чайные церемонии в Москве и Питере — Кавёр

Статья для тех, кто по чаю, дзену и тишине. Чайные церемонии и лекции, где купить чайную посуду и согреться тёплым напитком.

Что будет в статье:

  1. - Русская чайная «Нитка»
  2. - Чайных дел мастерская
  3. - Чайная высота. Дом чая и мороженого
  4. - Дом белого журавля
  5. - Чайный клуб «Матэ»
  6. - Иван-чайное купе
  7. - Зеленый чердак
  8. - Выручайная
  9. - Grande Cafe Frida
  10. - Чайный клуб «Процесс»
  11. - Чайное пространство «Лесистое»
  12. - Чайный клуб «Белая обезьяна»
  13. - Чайная студия на Васильевском
  14. - TEARTROOM: чайная
  15. - PUER TO STORY: чайный магазин-салон
Чайные места в Москве

Русская чайная «Нитка»

Это авторский проект о возрождении русской чайной традиции. Все мы знаем ароматные благовония из дерева Пало Санто, а как тебе идея зеленого чая на Пало Санто?

Приходи на дегустацию чая. Здесь ты найдешь небанальные чайные сорта, варианты холодного чая, аксессуары, крафтовый шоколад и фирменные подарочные боксы с авторской книгой Андрея Колбасинова. С автографом!

Чаепитие для нас — такая же неотъемлемая часть культуры, как музыка, философия, архитектура или живопись. Нитка — связь между нами, особая ДНК, из которой состоит наша ткань в любой точке мира: и в Нью-Йорке,и в Париже, и в Киеве, и в Москве.  
Андрей Колбасинов, основатель проекта «Нитка»

Чайных дел мастерская

Только чай покушать не удастся. Чтобы услышать чайный аромат и ощутить чайное послевкусие создатели проекта рекомендуют не есть во время церемоний. 

В tea-пространстве ходят без обуви, а еще в твоем распоряжении 3 этажа с чайными полянами —  повсюду подушки вместо ромашек:) На одном из них можешь расположиться в гамаке и отдохнуть с чашечкой чая.

Чайная высота. Дом чая и мороженого

Где выпить чай, совместив его с креплёным и сладеньким? Это пространство объединило чай, вино и мороженое. Здесь проходят ужины с дегустацией вина и чайный пэринг. Ты можешь побывать на чайной церемонии в Москве и попробовать чайно-винные сочетания от шефа Чайной высоты.

На сайте есть билетики: на подбор чайной коллекции, на церемонии и чаепития.  

Дом белого журавля

Приходи в «обитель покоя, ясности и умиротворения». Для тебя создана чайная карта, больше похожая на книгу. А еще здесь чайное творчество в неразбавленном виде: чайные школы, практики и мастер-классы, чайный театр и концерты.

Чайный клуб «Матэ»

Хочешь испить травяного чая по твоему личному гороскопу? Или научиться заваривать кофе по-восточному на специальной церемонии? Ты можешь расслабиться, попивая парагвайский напиток матэ в атмосферном зале «Мудрая черепаха». А еще здесь проходят какао-церемонии, воссоздающие древнейшее таинство.

Чайный клуб объединяет в себе магазин чая и аксессуаров, тематические залы для церемоний и бар с уникальными напитками навынос. 

Иван-чайное купе

В кафе воссоздана атмосфера железнодорожного путешествия по дореволюционной России начала ХХ века. Здесь 50 сортов «Русского» иван-чая из личной коллекции хозяйки кафе и многое другое.

Зеленый чердак

Мастерская травяного чая с большим выбором продукции – чай, свечи, фитокосметика. Основатели лавки Мара и Кора, мастера травяного сбора также проводят консультации по фитооздоровлению. Если у тебя еще нет личного чайного мастера, то самое время наведаться в чайный клуб.

Приходи в мастерскую травяного чая тебе нальют настроение в кружку.

Выручайная

Авторская чайная, в которой ты можешь создать личный купаж и придумать ему название. Здесь таро-встречи, лекции, мастер-классы и маленькая парфюмерная лаборатория. 

Чайные места в Санкт-Петербурге

Grande Cafe Frida

Вместе с гостями команда проекта возводит чайное и кофейное мастерство до уровня высокого искусства. Здесь внушительная коллекция экзотического чая, «безалкогольных шедевров» и пуэрных миксов, а еще алкогольный чай.

Не надо долго искать — искусство и эстетика прямо в твоей чашке:)

Чайный клуб «Процесс»

Вокруг пуэра много суеты, а сам пуэр — это тишина.

Где выпить чай? В «Процессе». Чайные церемонии в Санкт-Петербурге, обучение в чайной школе, сортовой чай из Китая и все необходимые аксессуары. Пусть чайный клуб станет твоим вторым домом. 

Чайное пространство «Лесистое»

Команда организаторов, совместно с ребятами бывшей Silent Tea, открыли новую небольшую чайную в центре Петербурга. Здесь ты можешь выпить чайный коктейль и зарядиться пуэром от Оли Рыбы.

Чайный клуб «Белая обезьяна»

Перед покупкой ты не только услышишь аромат чая, но и попробуешь любой сорт. Команда проекта убеждена, что влюбиться в чай можно только после того, как ты опробуешь его на вкус.

Здесь проходят чайные церемонии под расслабляющую музыку. Приходи на чаепитие «Алиса в стране чудес». 

Чайная студия на Васильевском

Здесь проходят чаепития, чайные церемонии, выездные чаепития. Каждую неделю: дегустации, кинопоказы, лекции про чай и концерты.

Чайная студия на Васильевском

Карточка

TEARTROOM: чайная

Мероприятия в чайном клубе: церемонии чайных ароматов, варка чая, пробование настойного чая, дегустация гуандунских улунов, какао-круг+медитация, чай и музыка — песни под гитару в хорошей компании.

Можно приобрести любой сортовой чай в магазине.

PUER TO STORY: чайный магазин-салон

Здесь проходит чайно-литературный клуб, устраивают встречи с писателями и чайные дегустации. Эксперты по чаю помогут влюбиться в свой сорт и выбрать подходящий мастер-класс для углубления чайных знаний.

Что есть в статье:

  1. Русская чайная «Нитка»
  2. Чайных дел мастерская
  3. Чайная высота. Дом чая и мороженого
  4. Дом белого журавля
  5. Чайный клуб «Матэ»
  6. Иван-чайное купе
  7. Зеленый чердак
  8. Выручайная
  9. Grande Cafe Frida
  10. Чайный клуб «Процесс»
  11. Чайное пространство «Лесистое»
  12. Чайный клуб «Белая обезьяна»
  13. Чайная студия на Васильевском
  14. TEARTROOM: чайная
  15. PUER TO STORY: чайный магазин-салон

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