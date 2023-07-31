Чайные церемонии в Москве и Питере — Кавёр

Статья для тех, кто по чаю, дзену и тишине. Чайные церемонии и лекции, где купить чайную посуду и согреться тёплым напитком.

Что будет в статье:

Чайные места в Москве

Русская чайная «Нитка»

Это авторский проект о возрождении русской чайной традиции. Все мы знаем ароматные благовония из дерева Пало Санто, а как тебе идея зеленого чая на Пало Санто?

Приходи на дегустацию чая. Здесь ты найдешь небанальные чайные сорта, варианты холодного чая, аксессуары, крафтовый шоколад и фирменные подарочные боксы с авторской книгой Андрея Колбасинова. С автографом!

Чаепитие для нас — такая же неотъемлемая часть культуры, как музыка, философия, архитектура или живопись. Нитка — связь между нами, особая ДНК, из которой состоит наша ткань в любой точке мира: и в Нью-Йорке,и в Париже, и в Киеве, и в Москве. Андрей Колбасинов, основатель проекта «Нитка»

Чайных дел мастерская

Только чай — покушать не удастся. Чтобы услышать чайный аромат и ощутить чайное послевкусие создатели проекта рекомендуют не есть во время церемоний.

В tea-пространстве ходят без обуви, а еще в твоем распоряжении 3 этажа с чайными полянами — повсюду подушки вместо ромашек:) На одном из них можешь расположиться в гамаке и отдохнуть с чашечкой чая.

Чайная высота. Дом чая и мороженого

Где выпить чай, совместив его с креплёным и сладеньким? Это пространство объединило чай, вино и мороженое. Здесь проходят ужины с дегустацией вина и чайный пэринг. Ты можешь побывать на чайной церемонии в Москве и попробовать чайно-винные сочетания от шефа Чайной высоты.

На сайте есть билетики: на подбор чайной коллекции, на церемонии и чаепития.

Дом белого журавля

Приходи в «обитель покоя, ясности и умиротворения». Для тебя создана чайная карта, больше похожая на книгу. А еще здесь чайное творчество в неразбавленном виде: чайные школы, практики и мастер-классы, чайный театр и концерты.

Чайный клуб «Матэ»

Хочешь испить травяного чая по твоему личному гороскопу? Или научиться заваривать кофе по-восточному на специальной церемонии? Ты можешь расслабиться, попивая парагвайский напиток матэ в атмосферном зале «Мудрая черепаха». А еще здесь проходят какао-церемонии, воссоздающие древнейшее таинство.

Чайный клуб объединяет в себе магазин чая и аксессуаров, тематические залы для церемоний и бар с уникальными напитками навынос.

Иван-чайное купе

В кафе воссоздана атмосфера железнодорожного путешествия по дореволюционной России начала ХХ века. Здесь 50 сортов «Русского» иван-чая из личной коллекции хозяйки кафе и многое другое.

Зеленый чердак

Мастерская травяного чая с большим выбором продукции – чай, свечи, фитокосметика. Основатели лавки Мара и Кора, мастера травяного сбора также проводят консультации по фитооздоровлению. Если у тебя еще нет личного чайного мастера, то самое время наведаться в чайный клуб.

Приходи в мастерскую травяного чая — тебе нальют настроение в кружку.

Выручайная

Авторская чайная, в которой ты можешь создать личный купаж и придумать ему название. Здесь таро-встречи, лекции, мастер-классы и маленькая парфюмерная лаборатория.

Чайные места в Санкт-Петербурге

Grande Cafe Frida

Вместе с гостями команда проекта возводит чайное и кофейное мастерство до уровня высокого искусства. Здесь внушительная коллекция экзотического чая, «безалкогольных шедевров» и пуэрных миксов, а еще алкогольный чай.

Не надо долго искать — искусство и эстетика прямо в твоей чашке:)

Чайный клуб «Процесс»

Вокруг пуэра много суеты, а сам пуэр — это тишина.

Где выпить чай? В «Процессе». Чайные церемонии в Санкт-Петербурге, обучение в чайной школе, сортовой чай из Китая и все необходимые аксессуары. Пусть чайный клуб станет твоим вторым домом.

Чайное пространство «Лесистое»

Команда организаторов, совместно с ребятами бывшей Silent Tea, открыли новую небольшую чайную в центре Петербурга. Здесь ты можешь выпить чайный коктейль и зарядиться пуэром от Оли Рыбы.

Чайный клуб «Белая обезьяна»

Перед покупкой ты не только услышишь аромат чая, но и попробуешь любой сорт. Команда проекта убеждена, что влюбиться в чай можно только после того, как ты опробуешь его на вкус.

Здесь проходят чайные церемонии под расслабляющую музыку. Приходи на чаепитие «Алиса в стране чудес».

Чайная студия на Васильевском

Здесь проходят чаепития, чайные церемонии, выездные чаепития. Каждую неделю: дегустации, кинопоказы, лекции про чай и концерты.

TEARTROOM: чайная

Мероприятия в чайном клубе: церемонии чайных ароматов, варка чая, пробование настойного чая, дегустация гуандунских улунов, какао-круг+медитация, чай и музыка — песни под гитару в хорошей компании.

Можно приобрести любой сортовой чай в магазине.

PUER TO STORY: чайный магазин-салон

Здесь проходит чайно-литературный клуб, устраивают встречи с писателями и чайные дегустации. Эксперты по чаю помогут влюбиться в свой сорт и выбрать подходящий мастер-класс для углубления чайных знаний.