Клуб китайской чайной культуры. Для познавших чай — карта составлена из превосходных сортов чая, отобранных на лучших фабриках Китая. Для тех, кто стремится познакомиться с чаем, выбрать сорт по душе — опытные чайные мастера. В чайной проводят чаепития в китайской традиции На простое чаепитие можно всегда прийти в любое рабочее время чайной без записи, на особые чаепития действует предварительная запись и оплата на сайте. Пространство чайной обволакивает тебя большим пушистым пледом, убаюкивает и создаёт ощущение любимой дачи. Описать словами очень сложно, здесь надо побывать. Сайт: https://teaworks.ru Режим работы: ПН-ВС: 12.00-23.00
Карта места...