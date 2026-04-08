Чаепитие — такая же неотъемлемая часть культуры, как музыка, философия, архитектура или живопись. Нитка — связь, особая ДНК, из которой состоит наша ткань в любой точке мира: и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Киеве, и в Москве. Ребята восстанавливают дореволюционные вкусы и ищут самые интересные новинки. «Нитка» — так назывался караван верблюдов, который вёз чай из Китая в Россию. В восточной традиции красная нитка олицетворяет неразрывную связь между людьми. Из множества таких нитей состоит ткань народов. Сайт: https://nitkatea.com Режим работы: Пн-вс: 10:00-22:00
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