Больше, чем стендап

В Екатеринбурге:
Вечер юмора и настольных игр, где зрители и комики сыграют в настольную игру «Бункер». Вместе будете решать, кто попадёт в бункер в условиях апокалипсиса. Смех, забавные ситуации ...
300₽
В Санкт-Петербурге:
«Реальная связь» — это безопасный и лёгкий дейтинг, где после искренних разговоров создаются настоящие связи. Возрастное ограничение (до 27) — не строгая рамка, а лишь примерный о...
1000₽
Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя мучает с помощью карт таро. Каждый ответ будет сопровождаться искрометной комедией. В шоу принимаю...
от 500₽
В Нижнем Новгороде:
Новый формат, стремительно набирающий обороты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани! Ну и Нижний Новгород не хочет отставать от современных трендов! Стендап — это смешно! Экскурсия ...
600₽
В Москве:
Юмористическо-терапевтическое шоу, в котором комики обсуждают проблемы со зрителями из зала. Три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить сво...
2000₽