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Больше, чем стендап

Это стендапный швейцарский нож: комики не только шутят, но и причиняют некоторое добро!

В Екатеринбурге:

Бункер с Комиками
Бункер с Комиками

Вечер юмора и настольных игр, где зрители и комики сыграют в настольную игру «Бункер». Вместе будете решать, кто попадёт в бункер в условиях апокалипсиса. Смех, забавные ситуации ...

GrouseHall

300₽

В Санкт-Петербурге:

«Реальная связь»: дейтинг с комиком (до 27)
«Реальная связь»: дейтинг с комиком (до 27)

«Реальная связь» — это безопасный и лёгкий дейтинг, где после искренних разговоров создаются настоящие связи. Возрастное ограничение (до 27) — не строгая рамка, а лишь примерный о...

Двойник, улица Достоевского, 13

1000₽

Комедия VS Таро
Комедия VS Таро

Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя мучает с помощью карт таро. Каждый ответ будет сопровождаться искрометной комедией. В шоу принимаю...

Квартира 8

от 500₽

В Нижнем Новгороде:

StandUp-экскурсия
StandUp-экскурсия

Новый формат, стремительно набирающий обороты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани! Ну и Нижний Новгород не хочет отставать от современных трендов! Стендап — это смешно! Экскурсия ...

до
Доходный дом С. Я. Фролова, Большая Покровская улица, 39А

600₽

В Москве:

Что у вас случилось?
Что у вас случилось?

Юмористическо-терапевтическое шоу, в котором комики обсуждают проблемы со зрителями из зала. Три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить сво...

Стендап клуб на Трубной

2000₽

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