Трансформационная игра «Самосаботаж»
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
На игре ты сможешь заглянуть вглубь себя, найти ответы на вопросы, которые долго избегал(а) задавать, и наконец-то понять, что мешает двигаться вперед. Участники будут работать с метафорическими картами и выходить на честный разговор с самим собой.
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