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Трансформационная игра «Самосаботаж»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

На игре ты сможешь заглянуть вглубь себя, найти ответы на вопросы, которые долго избегал(а) задавать, и наконец-то понять, что мешает двигаться вперед. Участники будут работать с метафорическими картами и выходить на честный разговор с самим собой.

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