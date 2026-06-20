Организаторы объединились в секретную коллаборацию с одним из самых популярных диджеев СПБ. Что тебя ждёт? Эксклюзивный Автопарк: В самом центре площадки соберут одну из самых мощных выставок, которые когда-либо видел город. Это шанс вживую увидеть редчайшие экзотические суперкары и уникальные тюнинг-проекты, собранные в едином пространстве. Только чистая автомобильная эстетика, мощь и коллекционный эксклюзив. В программе вечера: Прямо на площадке будет заряжен легендарный Гелендваген, из которого раскачают сочный, плотный бас и главный саундтрек этой ночи. Медиа-зона: топовые автоблогеры и инфлюенсеры. Симулятор гонок: профессиональные автосимуляторы для тех, кто готов проверить свой скилл. Эксклюзивные дропы, розыгрыши и подарки от премиальных партнеров. Авторские коктейли и премиальный кальянный сервис. Фотозоны, чтобы запечатлеть этот вечер. …и еще пара мощных инсайдов, которые организаторы до последнего держат в строжайшем секрете. Афтепати: разведение мостов на корабле Для тех, кому будет мало: сразу после основной площадки участники переместятся на борт корабля. Будут взрывать ночь под правильный саунд, фирменные напитки и разводные мосты Невы.