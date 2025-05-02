Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сборный концерт лучших питерских комиков, на котором ты услышишь шутки с ТВ и YouTube проектов. Атмосферные заведения в центре города, шутки от топовых комиков и атмосфера веселья — отличный повод расслабиться, скрасить будни и зарядиться отличным настроением.
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