Топ 1 StandUp
Мучной переулок 5
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Погрузись в мир смеха, где каждая шутка — это фейерверк, а каждый комик — бриллиант. Лучшие комики города, убойный юмор и атмосфера, где смеются все. Тебя ждут: отборный юмор, авторский материал, уникальная атмосфера и возможность почувствовать себя частью чего-то особенного. Не упусти шанс стать свидетелем комедийного великолепия.
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