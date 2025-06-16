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Топ 1 StandUp

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Погрузись в мир смеха, где каждая шутка — это фейерверк, а каждый комик — бриллиант. Лучшие комики города, убойный юмор и атмосфера, где смеются все. Тебя ждут: отборный юмор, авторский материал, уникальная атмосфера и возможность почувствовать себя частью чего-то особенного. Не упусти шанс стать свидетелем комедийного великолепия.

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