Тимур Каргинов. Проверочный концерт
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик, креативный продюсер, ведущий KuJi Podcast. В концерте Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создаёт самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.
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