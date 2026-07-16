Стендап-комик, креативный продюсер, ведущий KuJi Podcast. В концерте Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создаёт самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.