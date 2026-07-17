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Тимур Каргинов. Проверочный концерт

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, креативный продюсер, ведущий KuJi Podcast. В концерте Тимур делает акцент не на количестве шуток, а на глубине каждой своей мысли и говорит только о том, что живо интересует его самого. Как и прежде, Каргинов создаёт самобытную комедию с интеллектуальным подтекстом, где содержание важнее формы.

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