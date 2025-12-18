Соло-проект Павла Варнавского «Time notes». Отметки, засечки, следы — оставленные кем-то свидетельства прохождения времени. Или всё-таки время действует, оставляя следы? И кто в этом процессе субъект? Актор, инструмент или исчезающий наблюдатель, выпавший из потока жизни? В работах Варнавского непосредственность и травматичность оставленного на плоскости следа полностью утрачена. Художник, используя аэрограф — некую технологию опосредования, создает скорее след взгляда, чем действия, так как автор буквально не касается поверхности холста. Традиционная модернистская рефлексия на тему активного воздействия художника, вспахивающего реальность живописной поверхности, оставлена далеко позади в глубинных пластах бессознательного. Мягкие надувные ручки Де Кунинга никак не могут ухватить кисть, лишь создавая невесомые облака мелких брызг на мерцающей поверхности бесцветного экрана, возвращающего ему его уставший, бессильный взгляд старика. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни