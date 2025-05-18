Мероприятие, посвящённое группе twenty one pilots и, в особенности, их альбому Blurryface, поскольку в этом году (за день до мероприятия) ему исполняется десять лет. Оно подходит не только для фанатов, но и для тех, кто знаком с группой лишь по песням с радио. Программа: — Двухчасовое трибьют-шоу (концерт), совмещающее в себе лучшие элементы концертов самих «пилотов» и уникальные идеи, дополняющие и актуализирующие концерт под желания российского слушателя; — Стилизованные настольные игры, чтобы развлечься и завести новые знакомства или поиграть с друзьями до концерта. Да, времени на всё хватит; — Тематический бар (18+ по предъявлению документов, есть безалкогольные позиции) с интересными напитками, которые помогут сделать день немного ярче); — Фотозона (а также и выставка), полностью созданная из фанатского творчества, а именно — рисунков, которые сами участники мероприятия приносят организаторам. Также есть возможность приобрести билет Backstage, чтобы попасть в «закулисье» мероприятия — увидеть процесс подготовки площадки перед входом, лицезреть саундчек, на котором будут исполнены песни, которых не будет на самом концерте, и получить небольшой подарок из мерча. И наоборот — если человек не хочет играть в настолки или не обладает достаточным количеством времени, он может приобрести билет «Только концерт» и прийти на мероприятие чуть позже — в 15:00