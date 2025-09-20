The Denied
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Парни из Северной Пальмиры давно зарекомендовали себя не только на поприще актуального прогрессивного металкора в духе Vildhjarta, но и на новой российской сцене, по-метамодернистски переизобретающей этническую эстетику. Прошлый альбом «Книга Мёртвых», вышедший в 2023м, уверенно зашёл на территорию талла, и сабжевое «Мироздание» является его логическим продолжением, песня за песней раскрывая представление о мифических мирах древних славян. А помогают им в этом именитые гости в лице Electric Indians, Sagath и Ffatsovskiy.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи