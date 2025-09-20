Парни из Северной Пальмиры давно зарекомендовали себя не только на поприще актуального прогрессивного металкора в духе Vildhjarta, но и на новой российской сцене, по-метамодернистски переизобретающей этническую эстетику. Прошлый альбом «Книга Мёртвых», вышедший в 2023м, уверенно зашёл на территорию талла, и сабжевое «Мироздание» является его логическим продолжением, песня за песней раскрывая представление о мифических мирах древних славян. А помогают им в этом именитые гости в лице Electric Indians, Sagath и Ffatsovskiy.