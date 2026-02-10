Августовский вечер на воде, это самое время собрать своих под одной крышей. tesoura привозит целую ночь лоу-фай хауса: без спешки, без пафоса, просто хорошая музыка и хорошие люди рядом. На вечер выйдут: Silbad jhg x CMD094 Gygas Spurv x PROGRAM_fantasy nordskol 88b. мосл Forsch