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Августовский вечер на воде, это самое время собрать своих под одной крышей. tesoura привозит целую ночь лоу-фай хауса: без спешки, без пафоса, просто хорошая музыка и хорошие люди рядом. На вечер выйдут: Silbad jhg x CMD094 Gygas Spurv x PROGRAM_fantasy nordskol 88b. мосл Forsch
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