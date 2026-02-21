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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Территория игры

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

от 1500₽ до 20000₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Важно выбирать правильное окружение и качественные инструменты. И вот повод выйти в оффлайн и проверить это на практике. Фестиваль «Территория Игры» — это не просто тусовка, а экосистема для роста. Если ты идёшь как Игрок (Посетитель): Тотальный тест-драйв: можно пройти до 5 игр за один день. В обычном ритме на это ушли бы месяцы и десятки тысяч рублей. Выгода: за входной билет ты получаешь доступ к различным экспертам и практикам. Тело и разум: будет работать зона телесных практик — идеально, чтобы заземлить инсайты. Если ты мастер (игропрактик, психолог): Хватит сидеть в кабинетах! Фестиваль — это возможность масштабироваться. Ещё можно стать участником фестиваля в роли игропрактика или стать участником тематического маркета. Пиши https://t.me/tomastulova по всем вопросам Промокод: «блаблаgame» дает скидку — 500р

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