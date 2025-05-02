ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Территории

Метамодернисты
улица Ефимова, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональный проект художника Владимира Мигачёва. «Русский пейзаж не осмыслен. Он существует отдельно от человека и часто ему вопреки. Это пространство неуютно, неудобно и некрасиво, но местами романтично и поэтично». Художник создает современный образ «классического» русского пейзажа, своё неповторимое пространство, пронизанное личными переживаниями настоящего. Каждая работа в экспозиции - это рассказ о том, что происходит здесь и сейчас, на границе между человеком и пространством. Это история, над которой автор предлагает поразмышлять. Точное время работы выставки уточняй у организаторов.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста