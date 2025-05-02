Персональный проект художника Владимира Мигачёва. «Русский пейзаж не осмыслен. Он существует отдельно от человека и часто ему вопреки. Это пространство неуютно, неудобно и некрасиво, но местами романтично и поэтично». Художник создает современный образ «классического» русского пейзажа, своё неповторимое пространство, пронизанное личными переживаниями настоящего. Каждая работа в экспозиции - это рассказ о том, что происходит здесь и сейчас, на границе между человеком и пространством. Это история, над которой автор предлагает поразмышлять. Точное время работы выставки уточняй у организаторов.