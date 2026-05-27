Театральное действие, в котором тексты Гоголя, Достоевского, Андрея Белого, Хармса соединяются с текстами современных и уже признанных петербургских писателей, переплетаются с петербургским фольклором, легендами и анекдотами. Главной темой спектакля стал Петербург, его история и его жители — от хрестоматийных персонажей до простых людей — наших современников. События, герои, места действия, смешиваются как в огромном мистическом карнавале, создавая сложную мозаику, из которой возникает портрет города, смешной и трагичный, величественный и наивный. Продолжительность спектакля 1 час 50 минут. Спектакль идет без антракта.