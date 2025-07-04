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[отменено] Тёмные, невнятные

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль по рассказу М. Елизарова «Светлые, ясные». Григорий Сафронов возвращается на поезде из командировки. То ли уснул он на верхней полке, то ли проснулся в чужом сне, а только люди вокруг странные, места незнакомые, и не понятно что тут вообще происходит. Режиссёр и художник : Ника Кушнир. Актёры: Богдан Зимовец, Игорь Стрижков, Самат Уразбектинов, Дмитрий Рыжов.

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