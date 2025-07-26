Тело Раи, Счастливая Смерть, ВВКК, Чужие Окна
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Холодный пост-панк вечер в середине лета. Тело Раи — группа, считающая своим долгом напомнить всем, что песни должны дарить любовь. Минималистический пост-панк, медленный ритм, душераздирающие песни про любовь. Счастливая Смерть — проект образованный в 2009-м в Смоленске. Исполняет седативный пост-панк, который обволакивает слушателя своими медленным ритмом, нестандартными гитарными партиями и отстраненным вокалом. Вещивкартоннойкоробке — Плотная волна седативного мрака. Декаданс. Распад. Поиск смысла в разваливающейся реальности. Чужие Окна — это смесь пост-панка и дрим-попа. Та самая группа, которая исследует как темные, так и светлые стороны человеческой души, перенося все в мелодичное гитарное звучание и в прекрасный женский вокал
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи