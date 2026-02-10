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Техно Ритмы

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1199₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возвращение флагманской техно-вечеринки. В этот раз хедлайнер вечеринки Кирилл Шаповалов, а компанию ему составят резиденты и друзья Ритмов, резиденты промо-команды Kontrkult и таинственная сущность под ником Fatfry. Kirill Shapovalov Negative Datura Nienshanz (Kontrkult) Partia (Kontrkult) Fatfry Hybrid Live Bovitz Iner Tungus FC/DC/18+

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