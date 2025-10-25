Нидаль Абу-Газале — один из организаторов стендап-движения в Санкт-Петербурге, создатель и ведущий шоу «Abu Show», участник «Comedy Баттл» на ТНТ, а также лучший среди импровизаторов по мнению Stage StandUp Club. Самвел Гиновян — один из самых смешных стендап-комиков Санкт-Петербурга. Продюсер стендап-шоу «Фанни Стафф». Победитель KING GONG SHOW на фестивале «Панчлайн», неоднократный победитель Gong Show в стендап-клубе на Новом Арбате.