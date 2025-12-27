Teenage angst и Nimb
Арсенальная наб., д. 1
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от 555₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Командный тандем, устроивший отлетевший Хеллоуин — Teenage angst и Nimb с предновогодней заварухой в Blank. Трансовая эйфория, экспериментальный трэп и другие интересности от местных и друзей из Европы.
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