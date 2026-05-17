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Театральный своп

Центр добрососедства «Дом»
Мончегорская, 10б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Спектакли
Необычное
Фестивали

Про событие

Театральный своп — возможность отдать хороший, но ненужный реквизит и взамен выбрать то, что необходимо для твоего творческого проекта. Если у тебя есть ненужные костюмы, аксессуары, бутафория — не стоит их выбрасывать, дай вещам шанс снова заблистать на сцене. Возможно, это бабушкино ретро-платье или дедушкина бурка, а, может быть, старый фактурный самовар или костюмы из спектакля, который уже снят с репертуара… Приноси, всё это пригодится актёрам, фотографам, художникам. А ты, в свою очередь, обязательно найдёшь что-то полезное для себя. Чем будешь меняться и что можно принести: - костюмы, головные уборы, обувь, аксессуары; - украшения; - интересные вещи, которые могут пригодиться в качестве реквизита; - театральную бутафорию; - предметы интерьера; - материалы для творчества. Важно! Своп ТЕАТРАЛЬНЫЙ, его цель — обмен вещами и костюмами для ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. Пожалуйста, не приноси обычную повседневную одежду (джинсы, футболки, кроссовки и т.д.)! Для этого существует масса других свопов. - Вещи должны быть чистыми; - Можно ничего не приносить или принести много разных вещей; - Можно ничего не приносить и взять нужный реквизит. Мероприятие ориентировано на аудиторию 14–35 лет. Вход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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