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Звуковая мистерия более, чем на 50 этнических музыкальных инструментах с разных уголков мира. Каждый концерт удивителен и уникален, всегда присутствуют завораживающие элементы импровизации музыкантов. Но неизменно во время концерта у каждого слушателя разворачивается свой собственный театр образов, фантазий, переживаний. И после концерта — ощущение полной перезагрузки, как после яркого путешествия. Живая музыка, рождённая из сердца людей, любящих природу, людей и отдавших себя полностью своему предназначению.
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