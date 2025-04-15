Звуковая мистерия более, чем на 50 этнических музыкальных инструментах с разных уголков мира. Каждый концерт удивителен и уникален, всегда присутствуют завораживающие элементы импровизации музыкантов. Но неизменно во время концерта у каждого слушателя разворачивается свой собственный театр образов, фантазий, переживаний. И после концерта — ощущение полной перезагрузки, как после яркого путешествия. Живая музыка, рождённая из сердца людей, любящих природу, людей и отдавших себя полностью своему предназначению.