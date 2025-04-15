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Театр Звука Efir

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Звуковая мистерия более, чем на 50 этнических музыкальных инструментах с разных уголков мира. Каждый концерт удивителен и уникален, всегда присутствуют завораживающие элементы импровизации музыкантов. Но неизменно во время концерта у каждого слушателя разворачивается свой собственный театр образов, фантазий, переживаний. И после концерта — ощущение полной перезагрузки, как после яркого путешествия. Живая музыка, рождённая из сердца людей, любящих природу, людей и отдавших себя полностью своему предназначению.

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