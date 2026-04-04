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Тайный канцлер

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Собери свою команду, раскрой врагов и проверь, сможешь ли ты посеять сомнения в рядах соперников. «Тайный канцлер» — это социальная игра, где две тайные фракции сражаются за влияние. Твоя цель — не просто выжить, а перехитрить, запутать и логически разгромить оппонентов. Чем это отличается от классической «Мафии»? Здесь гораздо больше простора для стратегии, построения аргументов и анализа поведения. Эмоции — оружие, но побеждает тот, кто сможет подкрепить их железной логикой. Что тебя ждёт: Обучение простым, но глубоким правилам от опытного ведущего. Несколько напряженных и азартных партий (средняя игра длится ~40 минут). Динамичный формат: ты успеешь и насладиться игрой и пообщаться. Компания интересных людей, объединенных любовью к интеллектуальному азарту. Формат: Живая игра за большим столом (до 10 участников + ведущий). Билеты: 600р при оплате заранее, 900р при покупке билета в день проведения мероприятия (если останутся места).

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