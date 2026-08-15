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Тайны Темнолесья

Hobby Games, Каменноостровский проспект, 43

Начало:

Завершение:

775₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

О, отважный воин! Ты поклялся однажды, пролив свою кровь над великим договором, что положите жизнь в отчаянной попытке спасти человечество. Что тебя вело — горящее ли сердце, желание отомстить или соблазнительный звон монет, — не столь важно. Ведь теперь ты – Верный клятве, и путь твой — чрез море смерти во вражеское логово, а в руках твоих – оружие. Удастся ли тебе исполнить свой долг и одолеть Темнолесье, вернув надежду роду людскому? Количество участников: 3-4 Оплата на месте.

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