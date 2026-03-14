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Выставки
Про событие
Коллективная выставка, посвящённая женским тайнам и секретам, сакральному и скрытому. Луна издавна считается символом женского начала и связана с интуицией, внутренними циклами и тем, что происходит в тени. А тайна — это словно комната, куда приглашают лишь избранных: место внутренней тишины, где зреют решения и идеи, рождаются чувства и переживания. Женщины делятся своими секретами только с теми, кому доверяют по-настоящему, и из этого возникает особая форма близости — сестринство. В символическом языке хранительницей такого знания становится Верховная Жрица — один из старших арканов Таро, связанный с интуицией и скрытым смыслом. Сегодня, когда граница между личным и публичным всё больше размывается, тайна приобретает особую ценность, помогая сохранить внутреннее сакральное пространство. Вход свободный, но с цветком в руке. Схема прохода: https://t.me/space10203/874 Часы работы: 14:00–23:00
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