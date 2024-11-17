Тартюф
Народная ул., д.1
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Тартюф так обаятелен, что и не хочется подозревать его во лжи и тем более в подлости. Утонченное изысканное воплощение зла, Тартюф завораживает, подчиняет и побеждает, небрежно сметая преграды на пути.
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