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Taro Esto

Шум
ул. Маяковского, 52

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Исследование древней системы знаний через серию из 22 офортов Сергея Кондрашкина. Работы художника — результат пятилетнего глубокого исследования мифологии Таро. Каждая из них раскрывает не просто символы карт, а архетипы, которые становятся ключами к осознанию себя и пониманию мира. Таро в интерпретации Кондрашкина — это миф о космогонии и пути человека, который он передаёт через своё искусство. Его работы отражают не только символику карт, но и личный опыт художника, который покорял вершины без кислорода. Время работы: ср-чт 18:00–02:22 пт-сб 18:00–03:33

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