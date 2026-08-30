Премьерный показ спектакля! Тебя ждёт искренний разговор о человеке. Что заставляет нас выбирать один путь и отказываться от другого? Почему в похожих ситуациях мы поступаем по-разному? Что на самом деле движет нашими решениями и чувствами? Творческая мастерская Андрея Аладьина приглашает тебя на спектакль-исследование природы человеческих поступков. Художественный руководитель и режиссёр Андрей Аладьин комментирует: «В работе над спектаклем для нас главное не конечный результат, а процесс поиска. Именно в нём рождаются настоящие открытия: когда мы честны с собой, когда позволяем себе быть уязвимыми, когда искренне проживаем каждый момент — и на репетициях, и на сцене. Каждая репетиция — это возможность заглянуть глубже, понять, что скрывается за нашими словами и действиями. Через этот честный диалог с собой и со зрителем рождается наше высказывание — спектакль «Таня». Здесь тебе не дадут готовых ответов, а зададут вопросы — те, что когда-то заставили самих актёров остановиться и задуматься. Бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться. Мероприятие ориентировано на аудиторию 14–35 лет. Вход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.