Хореографическое действо, сопровождаемое фортепианной музыкой, виртуальной реальностью, неуловимым мерцанием и находящееся где-то между прострацией и неврастенией от петербургского коллектива mader nort. Музыка играет сознанием слушателя, топит его в бесконечных повторах, едва уловимых изменениях – словно ежедневные обыденные действия топят человека в веренице житейских событий. «Танцы дьявола» – это пляс на костях нашей нервной системы, измотанной бесконечным потоком информации, погоней за успехом и продуктивностью, а музыка Тен Хольта – это попытка остановить и перегнать время. Человек заперт внутри своего тела, но язык тела отражает терзания его души. Тело и душа неразделимы и оттого несчастны. Трение этих противоположностей создаёт непроизвольные действия – те самые «Танцы Дьявола» – рефлекторные, болезненные и трогательные в своей беспричинности. Музыка: Симеон Тен Хольт. Режиссер: Владислав Фёдоров. Хореография: Елена Васильева. VR-художница: Надежда Бей. Фортепиано: Ярослав Коваленко. Внимание: Старая дата проведения спектакля 26 апреля, перенос на новую дату - 31 мая.