Выставка «Танец на холсте» продолжает воссоздавать дух балета, но не только через жизнь и наследие Анны Павловой. Здесь собраны произведения искусства, связанные с балетом и персоналией великой балерины: от живописи, фотографии до реквизита и костюмов, которые воссоздают атмосферу той эпохи. Каждый экспонат несёт в себе историю, увлекательную и волнующую, как и сам танец. Галерея представляет работы Лены Амирхановой, Евгения Крылова, Олега Котельникова, Игоря Кулика, Екатерины Широновой, Максима Смолова, Сергея Бубнова, Натальи Тарасовой, Станислава Шокурова, Михаила Клеванного, Анатолия Черных, Сергея Бакина, Игоря Нелюбовича и других. В работах художников откликается талант Анны Павловой, чья жизнь перевернула мировой взгляд на русский балет. Вечное фуэте, движение прекрасного духа воплотились в красках, бронзе, фарфоре. Ежедневно с 12:00 - 21:00 Цены на билеты: входной - 600 р., льготный - 350 р., семейный 2+1 - 1300 р., семейный 2+2 - 1700 р.