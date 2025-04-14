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Там, за домом, вырос сад…

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

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Выставки

Про событие

Выставка памяти ленинградской художницы Гели Писаревой (1933–2024). Практика Гели — скульптора, живописца и графика — показана вместе с произведениями участников объединения «Озерки — деревня художников», с которыми Геля работала, выставлялась и дружила. В гостиной представлена живопись Гели, которая с теплотой и обаянием фиксировала течение жизни: из работы в работу на холстах оказываются дочь Наталья, внук Иван, собака Кузя, дом в Озерках, сад и мастерская. Экспозицию дополнят деревянные скульптуры Гели Писаревой, работы её ученицы Дарины Ромашевой и произведения её соратников — Валерия Бытки и Дмитрия Вердияну. В Котельной расположился символический «сад» — пространство размышления и вдохновения, которое есть за домом каждого из художников объединения. В последние годы Геле становилось сложнее работать с деревом и камнем, но одна из её каменных скульптур, сохранившаяся в мастерской, будет представлена в экспозиции. «Там, за домом, вырос сад…» — это не ретроспектива, а живая история о художнице, её мире и людях, которые её окружали. График работы выставки: пн-вс, 10:00 – 20:00 Кроме следующих дат: 19 апреля 11:00 - 20:00 14 апреля 14:00 - 19:00 15, 20 апреля 14:00 - 20:00 16, 18 апреля 10:00 - 19:00

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