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Сыктывкар Underground

ReDisco bar, Лиговский проспект, 50В

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Хип-хоп вечеринка, посвященная легендарному музыкальному продюсеру DRZ. Тебя ждёт настоящий русский андеграунд рэп, зона отдыха и конкурсы где будет разыгран фирменный мерч от уличной одежды ТренД. Мероприятие проходит при поддержке Rap Emblem. Тебя ждут: Flick Strafe — МЦ из г. Пушкин, делает свой мрачный, дарковый стиль underground(а) с 2018 года. Основной посыл треков — не жить его жизнью и тем путем, которым он идёт, без семьи, приоритетов, веры и надежд в самокопании. YARUS — Дворовая лирика, уличные мотивы, сказ от первого лица и заедающие припевы. Мрачный Арчи это именно тот исполнитель который ярко рисует аллегорию на холстах подземки. Старый добрый андер как есть.

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