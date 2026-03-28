Музыкальный спектакль на стихотворения А Ахматовой и М. Цветаевой в отсутствии электричества, где свет от керосиновой лампы погружает в мир сновидений и образов. Загадочное путешествие в музыку поэзии. Это спектакль-портал в мир без электричества… Темнота, женский чувственный вокал, необычная акустическая гитара… Потом появляется керосиновая лампа и сновидческая, немного сюрреалистическая история. Этот не спектакль, это необычный, но приятный и удивительный опыт. В камерной обстановке, в центре Петербурга что-то произойдет, что-то выключит тебя из обыденности.