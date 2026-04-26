Есть вещи, которые уже не радуют тебя, но слишком хороши, чтобы от них избавляться? Ты можешь принести их на своп:) Здесь принимают: одежду, бижутерию, целые свечи и посуду, книги, альбомы, холсты, канцелярию, декор и игрушки. Важное правило: приноси то, что ты бы с радостью подарил лучшему другу. Все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Как это работает? • Приносишь вещи уже сейчас на кассу экоцентра • За каждую вещь ты получаешь 1 купон (максимум 9 в одни руки) • На самом мероприятии обмениваешь купоны на любые понравившиеся предметы • Количество купонов ограничено + Мозаика: из осколков в шедевр У тебя есть сколотая или ненужная керамическая посуда? Можешь принести её художнице Ирине Крыло. Под её руководством старую керамику превратят в большое красивое панно. Это настоящий символ того, как из разрозненных частей общими усилиями рождается нечто прекрасное. + «Значимые взрослые»: тёплое взаимодействие Благотворительный фонд «Значимые взрослые», проведёт формат «быстрых дружеских свиданий». Есть шанс, что ты сможешь найти «своего» человека, обсудить общие ценности и просто согреться общением. *Кстати, фонд будет принимать для своих проектов джинсы, бижутерию и пуговицы — смело заглядывай в свои шкатулки. Весь день для тебя — горячий чай, уютная зона отдыха и возможность провести время со смыслом.