В этот раз тебя ждёт дальний зал Brimborium — немного библиотека, немного оранжерея, немного лавка алхимика. И очень подходящее место для вещей, готовых начать новую историю. Своп — это обмен без денег. Приноси чистую и целую одежду, аксессуары, бижутерию и другие вещи, что тебе уже не нужны. Возможно, для кого-то они окажутся новой любимой обновкой. Поддерживая культуру ты освобождаешь место для чего-то нового. В 20:30 начинают паковать мешки в «Спасибо» неподалеку. Но если тебе жаль оставлять любимую юбку, — невостребованные вещи можно будет забрать обратно. Иногда самое интересное находится неожиданно. Участие: 250р./любой напиток в баре Оргвзносы тоже тратят в баре на чай для тебя. Прийти можно и без вещей Не обязательно меняться 1 к 1: просто приноси всё в общую кучку и разбирай то, что приглянулось.