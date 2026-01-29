Как часто ты ловишь себя на мысли: «сделаю потом»? Потом сказать важное. Потом обнять близкого. Потом остановиться и просто посмотреть по сторонам. Потом заняться собой и своим здоровьем. Проект «Своевременность» как раз про моменты, которые нельзя откладывать. Это выставка, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Социальный арт-проект «Своевременность» родился в 2024 году и в этом году пройдёт уже в третий раз. Теперь в экспозиции можно увидеть не только AI-работы, но и произведения художников, работающих с живыми материалами – живописью, вышивкой и инсталляциями. Формы и техники разные, но смысл у всех работ один – не откладывать важное. Ценность этих произведений выходит за рамки художественной: многие авторы или их близкие лично столкнулись с онкологическими диагнозами, и через свои работы они проживают этот непростой опыт. Три работы созданы AI-художником и другом фонда Даниилом Зуевым в соавторстве с подопечными. Это люди, которые прошли через длительное лечение и трансплантацию костного мозга. Такой опыт сильно меняет отношение ко времени. График работы: ежедневно с 12:00 до 21:00 Вход свободный.