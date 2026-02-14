Свидание с собой
LiveBody, Кузнечный переулок, 6
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от 3100₽ до 7000₽
Возраст 16+
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Про событие
Камерная ночь гонгов ко Дню всех влюблённых. Это будет глубокое и тёплое пространство любви к себе, тишины, уединения и бережного внимания. В центре практики — раскрытие сердечного центра, мягкое погружение в чувствование, отпускание напряжения и восстановление внутренней гармонии. В программе ночи: — Мягкая Кундалини йога — плавное пробуждение тела и энергии — Йога Нидра под симфонию тибетских чаш — глубокое расслабление и перезагрузка — Концерт скрипки — живая музыка, проникающая в самое сердце — 3 гонга будут звучать и вибрировать всю ночь, создавая пространство целительного резонанса Утром: — Чайная церемония — мягкое возвращение и тепло общения — Розыгрыш подарков — маленькие знаки любви и заботы Пре-пати: — Небольшой маркет — подарки для любимых — Фотозона — сохранить момент — Аквагрим — символы любви и сердца — Профессиональный фотограф
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