Камерная ночь гонгов ко Дню всех влюблённых. Это будет глубокое и тёплое пространство любви к себе, тишины, уединения и бережного внимания. В центре практики — раскрытие сердечного центра, мягкое погружение в чувствование, отпускание напряжения и восстановление внутренней гармонии. В программе ночи: — Мягкая Кундалини йога — плавное пробуждение тела и энергии — Йога Нидра под симфонию тибетских чаш — глубокое расслабление и перезагрузка — Концерт скрипки — живая музыка, проникающая в самое сердце — 3 гонга будут звучать и вибрировать всю ночь, создавая пространство целительного резонанса Утром: — Чайная церемония — мягкое возвращение и тепло общения — Розыгрыш подарков — маленькие знаки любви и заботы Пре-пати: — Небольшой маркет — подарки для любимых — Фотозона — сохранить момент — Аквагрим — символы любви и сердца — Профессиональный фотограф