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Свидание с МАК-картами

Явь
набережная канала Грибоедова, 99

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 14+

Про событие

Особенное свидание, где вы оба раскроетесь по-новому. На 14-ое февраля принято дарить красивые вещи, цветы. А если подарить друг другу внимание? Не поверхностное, а глубокое, медленное, безраздельное. «Свидание с МАК-картами» — это формат, где вы говорите друг с другом через образы. Где одна случайная картинка может открыть то, что годами ждало своего часа. Вы сможете: — Вспомнить самое светлое, что связывает именно вас. — Увидеть ваши отношения под новым, неожиданным углом. — Сказать то самое важное, для чего в суете никогда не находилось слов. Это не лекция и не терапия. Это диалог. Тёплый, уютный и очень личный. Этот вечер ты точно запомнишь. И захочешь повторить. МАК-карты — уникальный проективный инструмент, помогающий говорить от сердца, минуя все блокировки сознания. Ведущая Соня — коуч и игропрактик — создаст атмосферу доверия и лёгкости, где не страшно быть уязвимым. Каждый день с 1 по 28 февраля в 16:00, 18:00 и 20:00 Где: Уютная мансарда в историческом центре Длительность: 1,5 часа Количество мест ограничено: только 2 участника. Пожалуйста, запишись заранее. Запись в ТГ

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